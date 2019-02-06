Antalya Şoförden 'Emniyet Kemerlerini Takmadılar, Zaten Hepsi Sarhoştu' Savunması

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında 3 yıl önce Romen 2 turistin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı midibüs kazasına ilişkin tutuksuz yargılanan şoför Kazım Uğuz (58), Turistler araca bindiklerinde rehber aracılığıyla hepsine emniyet kemerlerini takmalarını söyledim. Ancak takmadılar, zaten binenlerin hepsi sarhoştu savunması yaparken, şikayetçilerin avukatlarından Kübra Nur Aslan ise Sanığın savunmasının aksine araçta emniyet kemeri bulunmamaktadır dedi.

Antalya- Konya karayolunun Akseki yakınlarındaki Gökçebel mevkisinde 14 Mart 2016 tarihinde meydana gelen kazada, Antalya'dan Kapadokya'ya giden Romen turistleri taşıyan Kazım Uğuz yönetimindeki özel bir firmaya ait midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan midibüste Luminita Rusu olay yerinde, Petrica Postelnicu ise götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazada midibüs şoförü Kazım Uğuz'la birlikte 2'si ağır 16 kişi yaralandı.

3 YILDAN 15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Kazaya ilişkin Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, midibüs şoförü Kazım Uğuz'un kullandığı 07 S 4176 plakalı midibüsle Antalya'dan Kapadokya'ya turistleri götürdüğü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, midibüsün yoldan çıkarak gidişe göre önce sol tarafta bulunan kayalık alana çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiği, Luminita Rusu'nun olay yerinde, Petrica Postelnicu'nun ise hastanede vefat ettiği belirtildi. İddianamede, kaza nedeniyle şoför Kazım Uğuz'un 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

'EMNİYET KEMERLERİNİ TAKMADILAR, HEPSİ ALKOLLÜYDÜ'

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Kazım Uğuz ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Kazım Uğuz, olayın istemeyerek gerçekleştiğini ve kendisinin kusuru bulunmadığını belirterek, Olay günü götürdüğüm tur benim turum değildi, başka bir arkadaşın turuydu. Ancak o arkadaşın aracında emniyet kemerleri çalışmadığı için havalimanında bana verdiler. Ben itiraz ettim ama kabul edilmedi. Turistler araca bindiklerinde rehber aracılığıyla hepsine emniyet kemerlerini takmalarını söyledim. Bu kamera kayıtlarında vardır. Ancak takmadılar, zaten binenlerin hepsi sarhoştu. Yolda giderken dinlenme tesislerinden 15- 20 dakika mola verdik, hareket ederken yine emniyet kemerlerini takmaları gerektiğini ihtar ettim, aksi durumda mesuliyet kabul etmeyeceğimi söyledim dedi.

'ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI VE DÖNMEYE BAŞLADI'

Olay günü Murtiçi mevkisine vardıklarında yağmur yağdığını anlatan şoför Kazım Uğuz, Sağa viraja doğru dönerken yol sola meyilli olduğu için araç kontrolden çıktı ve yol üzerinde dönmeye başladı, sol tarafa kayaya çarptı, sonra dönüp sağ arka tarafı aynı yere çarptı, daha sonra durdu diye konuştu.

'NABZINA BAKTIĞIMDA ATMIYORDU'

Olayın ardından rehberin alnında kan olduğunu ama bir şeyinin olmadığını söylediğini belirten Kazım Uğuz, Arkamda oturan kadın camdan fırlamıştı. Nabzına baktığımda atmıyordu, diğeri hastanede vefat eden kiloluydu. Kaya ile aracın arasına sıkışmış tüm kaburgaları kırılmıştı. Ambulansı çağırdık ama 15 dakika sonra geldi dedi.

Sanık Kazım Uğuz, mahkeme başkanının sorusu üzerine olay esnasında aracın hızının 60 kilometre civarında olduğunu da söyledi.

ŞİKAYETÇİLERİN AVUKATI ARAÇTA EMNİYET KEMERİ YOKTU

Şikayetçilerin avukatlarından Kübra Nur Aslan, sanığın beyanlarını kabul etmediklerini, kaza nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu belirterek, Sanığın savunmasının aksine araçta emniyet kemeri bulunmamaktadır. Hatta müştekiler tercümana 'Sizin ülkenizde emniyet kemeri zorunlu değil mi' diye sormuş, tercüman da 'Sadece şoförler için zorunlu' şeklinde cevap vermiş. Ayrıca müştekilerin alkollü olmaları hususu sanığın kusurunu etkilemeyecektir. Diğer yandan bazı müştekilerin kaza nedeniyle maluliyetleri devam etmektedir, bu hususta Romanya devletine müzekkere yazılmasını talep ediyoruz dedi.

Mahkeme dosyadaki eksiklerin tamamlanması için ertelendi.

'ULUSLARARASI YAZIŞMALARDAN DOLAYI UZADI'

Davayla ilgili açıklama yapan şikayetçilerin avukatı Hakan Üncüoğlu, davanın bu kadar uzun sürmesinin, Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ilk iddianamenin mahkeme tarafından iade edilmesi ve davanın uluslararası boyutunun olması nedeniyle olduğunu vurguladı. Üncüoğlu, Uluslararası yazışmalar uzun sürmekte, bazen cevaplar çok geç gelebilmektedir. Bunlardan dolayı yasal süreç bu kadar uzadı. Biz bu yıl içerisinde kararın çıkmasını bekliyoruz. Kazayla ilgili açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları da sürmektedir diye konuştu.

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA