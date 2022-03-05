Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği

AA, Zehra Tekeci - Güncel
 - Güncelleme:
Antalya Skyrunning Spor Kulübü'nden doğa yürüyüşü etkinliği

Antalya Skyrunning Spor Kulübü tarafından "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda "Zaman geçidinde yürüyelim" etkinliği düzenlenecek.

DÖŞEMEALTI, ANTALYA (AA) - Antalya Skyrunning Spor Kulübü tarafından "Halide Edip Yolu" doğa yürüyüş parkurunda "Zaman geçidinde yürüyelim" etkinliği düzenlenecek.

Antalya Skyrunning Spor Kulübü Derneği Başkanı Mürşidin Demircan, yaptığı açıklamada, bölgenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Döşemealtı ilçesinde oluşturulan doğa yürüyüş parkurunda çeşitli etkinlikler düzenlemeye başladıklarını bildirdi.

Bu doğrultuda 4 etaplı 100 kilometrelik parkurun, Bademağacı Mahallesi'nden başlayarak Arriassos Antik Kenti'nde sona eren 12 kilometrelik ilk etabında, yürüyüş etkinliği gerçekleştireceklerini aktaran Demircan, "Hareketsiz yaşamı benimsemiş kent insanını doğa ile bir araya getireceğiz. Bu bölgede yapılan çalışmalarda kadına ve aileye verilen önemin ön plana çıkması amacıyla etkinliğimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftasında yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Yürüyüş etkinliğinin bölge kırsalını da hareketlendireceğini ifade eden Demircan, doğa yürüyüşü projelerinde şehir insanlarını potansiyeli olan kırsal kesimlere yönlendirmek için çalıştıklarını bildirdi.

AA / Zehra Tekeci - Güncel

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title