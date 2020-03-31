ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler
Gazipaşa, Polis, Güncel

ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralıANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

31.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:22
ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde sivil polis aracıyla otomobilin çarpıştığı kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Denizkızı kavşağında meydana geldi. Alanya'dan Anamur istikametine doğru seyir halinde olan Murat Şahin'in kullandığı 48 ACP 277 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada, Uğur Mumcu Caddesi'nden D400 karayoluna çıkan Bahri Bozkurt yönetimindeki 07 UD 368 plakalı Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sivil polis aracı takla atarak ters döndü. Polis memurları Bahri Bozkurt ve yanındaki Ömer Faruk Gündoğan araçta sıkışarak, diğer aracın sürücüsü de çarpışmanın etkisiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan polis memurları çıkartılarak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. 2'si polis 3 yaralı ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, araçlar vinç ve çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haberler
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı Haberler
Maske nasıl takılır? Bakanlık, broşür yayınlayıp detaylıca anlattı
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor Haberler
Çin'in ilk kapsamlı korona araştırması: Orta yaş üzerinde risk artıyor
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı Haberler
Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Türk şirketin geliştirdiği dezenfeksiyon sistemi, koronavirüsün kıyafetlerden temizlenmesini sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek yağdı! İşte yapılan bağış miktarları
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Meral Akşener, 6 aylık emekli maaşını İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerinin kampanyalarına bağışladı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
Sağlık Bakanı Koca: Yatak kapasitemiz yeni açılan hastanelerle 5 bin 452 arttı
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli İçişleri Bakanı
Magazin Ezgi Mola Guido Senia Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ali Koç Arda Turan Lionel Messi Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: ANTALYA Sivil polis aracıyla otomobil çarpıştı: 2'si polis 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:07:18. #1.15#
title