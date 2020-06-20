ANTALYA Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturdu
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ANTALYA Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturdu

Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturduAntalya'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenci ve velileri okul kapıları önlerinde yoğunluk oluşturdu.

20.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:15

Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturdu

Antalya'da Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) girecek öğrenci ve velileri okul kapıları önlerinde yoğunluk oluşturdu. Kalabalık, tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına uymadı.

Yaklaşık 2 milyon öğrencinin ter dökeceği iki oturumdan oluşacak LGS'nin ilk oturumu 09.30'da başladı. Sınava geç kalmak istemeyen öğrenci ve veliler okul önlerinde sabahın erken saatlerden itibaren yoğunluk oluşturdu. Muratpaşa ilçesinde bulunan Mecdude Başakıncı ve Meryem Mustafa Ege Ortaokulları'nda sınava girecek öğrenciler için ayrı bir koridor oluşturuldu. Etrafı çevrilen koridor içerisinde giren öğrenciler okulun kapısından girerken maskelerini değiştirmeleri için maske dağıtıldı. Öğrenciler elleri dezenfekte edildikten sonra okula alınarak sınıflarına geçti.

Çocuklarıyla birlikte okul önlerine gelen aileler, polislerin uyarılarına ve uyarı levhalarına rağmen çoğu zaman sosyal mesafe kuralına uymadı. Bu nedenle çoğu kişi çocuklarını sıraya sokmayarak kalabalığın dağılmasını bekledi. Sınavın ilk oturumunun başlamasıyla çocuklarını bekleyen kişiler, okul etrafındaki banklarda ve parklarda oturdu.

Okul önündeki kalabalığın sosyal mesafeye uymadığını söyleyen Gülsüm Aydemir Yalın, 'Oğlum şu an sınavda. Heyecanla onu bekliyoruz. Pandemi nedeniyle bir stresimiz vardı. İlk geldiğimiz sıralar çok kalabalıktı ve sosyal mesafeye uyulmuyordu. Bu nedenle çocuklarımızı sıraya sokmayarak kalabalığın dağılmasını bekledik. Ancak girişler kontrollüydü ve önlemler alınmıştı" dedi.

Oğlunun sınavda olduğunu söyleyen Ayşegül Uzun ise 'Heyecanla oğlumun sınavdan çıkmasını bekliyorum. Bütün çocuklarımız için dua ediyoruz. Çok stresli bir süreç yaşadık, umarım bütün çocuklar emeğinin karşılığını alır" diye konuştu.

ANTALYA Sınav stresi sosyal mesafeyi unutturdu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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