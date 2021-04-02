ANTALYA Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor
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ANTALYA Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyorAntalya'da Muratpaşa Belediyesi, hazımsızlıktan mide şişkinliğine ve enfeksiyonlara karşı son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefilin üretimine başladı.

Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, hazımsızlıktan mide şişkinliğine ve enfeksiyonlara karşı son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefilin üretimine başladı. Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarındaki ekime Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Başkan Uysal, "Yetiştirip komşularımıza zencefil ulaştırabilirsek, ne mutlu bize" dedi. Ağrı kesici özelliği, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nde üretilmeye başladı. İlk ekim, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde Park Bahçeler Müdürlüğü'nün seralarında 500 metrelik bir alanda yapıldı. Kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedilen zencefilin ekimine Başkan Uysal da katıldı. Ceketini çıkarıp kolları sıvayan Başkan Uysal, çapayı eline aldı toprağı uygun şekilde kazıp Muratpaşa Belediyesi'nin ilk zencefillerini ekti. Başkan Uysal, zencefilin özellikle hastalıklara karşı vücut direncini çok yükselten bir bitki olduğunu söyledi. Türkiye'de yetişmeyen bu bitkinin 2017'de Gazipaşa'da ilk yerli üretim denemelerine başlandığını ve bugün 13 dekarlık bir alanda üretimin sürdüğünü aktaran Başkan Uysal, şunları söyledi:

"Ülkemizde bazı çiftçilerimizin, inovatif, bu işleri seven girişimcilerimizin katkısıyla bölgemizde son yıllarda deneme üretimi yapılmaya başlandı. Biz de bu bitkiyi sağlık açısından çok değerli ve çok özel bulduğumuz için deneme üretimi yapalım istedik. Yetiştirip komşularımıza ulaştırabilirsek ne mutlu bize."

ANTALYA Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor
ANTALYA Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor
ANTALYA Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor
ANTALYA Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa'da üretiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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