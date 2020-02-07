: Antalya şiddetli yağmurun ardından hayat normale döndü

07.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:31

Şiddetli Yağmurun ardından hayat normale döndü

ANTALYA'da dün meydana gelen şiddetli yağmur nedeniyle taşan Köprüçay Irmağı'nın sular altında bıraktığı tarım arazisi ve portakal bahçelerinde su çekildi. Bölgede hayat bugün hayat normale döndü.

Şiddetli yağış Antalya'nın Serik ilçesinde dün hayatı olumsuz etkilemiş, yağmur nedeniyle bazı portakal bahçeleri ile tarım arazileri sular altında kalmıştı. Yağmurun şiddetinin en belirgin hissedildiği yer ise Serik ilçesi içinden akan Köprüçay Irmağı oldu. Irmağın debisi yağmur sularının etkisiyle iki katına çıktı. Normal zamanlardakine göre suların 3 metre yükseldiği ırmağın kıyısında bulunan bir balık restoranı da zarar gördü. Restoranın iç kısımlarına kadar ilerleyen su nedeniyle restoran sahibi Osman Gündoğdu, masaları ve sandalyelerini toplayıp restorana giren suyu tahliye etmeye başladı.

HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Yağmurun şiddetini yitirmesinin ardından bugün Serik ilçesinde hayat normale döndü. Portakal bahçelerine ve tarım arazilerine su kalmazken ırmağın kıyısında restoranlardaki su çekildi. Dün büyük bir afetten kıl payı kurtulduklarını anlatan restoran sahibi Osman Gündoğdu, 'Su restoranın bahçesini tamamen kaplamıştı. Kıyıdaki locaların tamamı su altıda kalmıştı. Çok küçük bir zararla atlattık çok şükür. Her şey normale döndü, bugün yeniden faaliyetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Serik ilçesine bağlı Sarıabalı Mahallesi muhtar azası Hüseyin Kuşçu ise yılda 2 defa ırmağın taştığını ve böyle manzaralara ilçe olarak maruz kaldıklarını söyledi. Herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadan hayatın normale döndüğünü de kaydeden Kuşçu, ırmağın debisinin normale döndüğünü söyledi.

Kaynak: DHA

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