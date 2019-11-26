Antalya şiddetli rüzgar ve sağanak kemer'de yaşamı olumsuz etkiledi

26.11.2019 11:49 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:51

Şiddetli rüzgar ve sağanak Kemer'de yaşamı olumsuz etkiledi

Antalya'nın Kemer ilçesinde gece başlayan şiddetli rüzgar ve aralıksız yağan sağanak nedeniyle evleri su bastı. Bazı araçların yolda kaldığı ilçede, D-400 karayoluna kayalar düştü. Evine gitmek isteyen Mahtuz Karasu'nun kullandığı otomobil dere yatağından geçtiği sırada suya kapılıp gözden kayboldu. Karasu kendi imkanıyla araçtan kurtulurken, otomobili ise sabah saatlerinde hurdaya dönmüş halde bulundu.

Kemer'de dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıksız olarak saat 09.30'a kadar devam eden sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanaktan dolayı Beldibi Mahallesi'nde bir otelin zemin katını su basarken, Arslanbucak Mahallesi'nde 4, Kuzdere Mahallesi'nde ise 7 evde su baskınları yaşandı. Ayrıca Kuzdere Hacı Mehmet Saygın İlkokulu özel eğitim sınıfını ve Kuzdere Mahallesi'nde bulunan 4-6 yaş Kuran kursu binasında da su baskını meydana geldi. Baskınlarda ev ve binalardaki eşyalar zarar gördü. Kemer Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de su baskını yaşanan evlerde tahliye işleri yaptı. Yağış sonrası oluşan su birikintileri nedeniyle birçok araç da yolda kaldı.

Gece boyunca tüm çalışmaları güvenlik kuvvetleriyle birlikte yapan Kuzdere Mahalle Muhtarı Serkan Günay, evlerde yaşanan maddi hasarlarla ilgili olarak Kemer Kaymakamlığı tarafından tespit raporları tutulacağını söyledi.

Sağanak nedeniyle D400 karayoluna kayalar düştü. Gece ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yollarda güvenlik tedbirleri aldı. Kemer Belediyesi'ne ait iş makineleri yollara yuvarlanan kayaları kaldırdı.

OTOMOBİL DERE YATAĞINDA KAYBOLDU

Diğer yandan gece 02.00 sıralarında Mahtuz Karasu'nun Kuzdere Mahallesi Dere Caddesi üzerindeki evine gittiği 07 K 8128 plakalı aracı, Keçili Deresi'nden karşı taraftaki evine geçmeye çalıştığı sırada yağmur nedeniyle su seviyesi yükselen dere yatağında sürüklenmeye başladı. Mahtuz Karasu'nun hızlı davranıp çıktığı otomobili dere yatağında sürüklendi. Otomobil bir süre sonra gözden kayboldu. Sabah saat 06.00 sıralarında jandarma ve zabıta ekiplerinin arama çalışması yaptığı otomobil, kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisinde dere yatağı içerisinde bulundu. Kullanılamaz haldeki otomobil, çekici yardımıyla dere yatağından çıkarıldı.

Kaynak: DHA