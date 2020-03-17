ANTALYA Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdiANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.

Şiddetli rüzgar 30 metrelik ağacı devirdi

ANTALYA'da şiddetli rüzgar nedeniyle 30 metrelik ağaç yola devrildi.

Kent merkezinde dünden bu yana etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor. Muratpaşa ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde yaklaşık 30 metrelik ağaç rüzgar nedeniyle devrildi. Ağaç yanında yer alan elektrik direğiyle birlikte yola devrildi. Devrilen direk ve ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, bazı araçlar yaya kaldırımından yola devam etti.

Ağacın düştüğü yerde şans eseri kimse bulunmazken, ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: DHA