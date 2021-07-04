Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı
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Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı Kuran-ı Kerim'de de adı geçen ve ömrünün yüzde 95'lik bölümünü uçarak geçiren ebabil kuşu, Manavgat'ın sıcağına dayanamadı ve bitkin düştü.

Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı

ANTALYA - Kuran-ı Kerim'de de adı geçen ve ömrünün yüzde 95'lik bölümünü uçarak geçiren ebabil kuşu, Manavgat'ın sıcağına dayanamadı ve bitkin düştü. Kedi saldırısı sonucu yaralanan Ebabil Kuşunu iyileştiren Nisanur Karlık, daha sonra doğaya bıraktı.

Manavgat'ta 50 derecenin üzerinde seyreden aşırı sıcaklar insanların yanında hayvanları da olumsuz etkiliyor. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde ikamet eden Nisanur Karlık, evlerinin kapısında bulduğu yaralı kuşu evlerine götürdü. Kuşu babasına gösteren Nisanur, kuşun Kuran-ı Kerim'de de adı geçen ve ömrünün yüzde 95'lik bölümünü uçarak geçiren ebabil kuşu olduğunu öğrendi. Nisanur, babasıyla birlikte ebabil kuşu'nu veteriner polikliniğine götürdü. Burada yapılan kontrolde ebabil kuşunun aşırı sıcak nedeniyle yere indiği, bir kedi tarafından yaralandığı belirlendi.

Poliklinikte görevli Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri Mehmet Yılmaz Örs, yaralı kuşun yarasını temizledikten sonra tedavisini gerçekleştirdi. Ebabil kuşu, dinlendirilerek beslenmesi ve uçma yetisinin yeniden kazandırılmasının ve yeniden veteriner kontrolünden geçmesinin ardından doğaya bırakıldı. Nisanur Karlık, evlerinin balkonundan doğaya bıraktığı ebabil kuşunun ardından uzun süre baktı.

"Dünyanın nadir kuşu"

Kuran-ı Kerim'de Fil suresinde anlatılan, bir çok dini hikayeye konu olan ve ömrünün yüzde 90'ını havada geçirdiği bilinen ebabil kuşlarını görebilmek pek mümkün değil. 16-17 cm boyunda, kentler ve açık alanlarda yaşayan, genellikle kırlangıçla karıştırılan ebabil kuşları gece gündüz havada kalıyor ve uçarken uyuyorlar. ebabil kuşları Türkiye'de ilkbaharda görülmeye başlıyorlar sonbaharda ise güneye göç ediyorlar.

Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı
Antalya sıcağına dayanamayan ebabil kuşuna vatandaş sahip çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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