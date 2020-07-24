ANTALYA Seyir halindeki otomobil yandı
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ANTALYA Seyir halindeki otomobil yandı

Seyir halindeki otomobil yandıANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

24.07.2020 16:03 | Son Güncelleme: 24.07.2020 16:08

Seyir halindeki otomobil yandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sanayi kavşağında öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Bülent Kılınç'ın kullandığı 20 UK 919 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Daha sonra da ihbar üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale ettiği yangın söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. Bülent Kılınç, kavşakta kırmızı ışıkta durduğu sırada motor kısmından dumanlar yükseldiğini belirtirken, hemen aracı durdurup müdahale etmeye çalıştığını anlattı. Kılınç, "Cana gelmesin. Yapacak bir şey yok" dedi.

ANTALYA Seyir halindeki otomobil yandı

Kaynak: DHA

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