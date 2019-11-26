Antalya seyir halinde araç yandı
Seyir halinde araç yandıAntalya'da seyir halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Seyir halinde araç yandı
Antalya'da seyir halindeki hafif ticari araç, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Antalya'dan Alanya yönüne seyreden Bora Arat yönetimindeki 06 DP 1699 plakalı hafif ticari araç, Cırnık Köprüsü'ne geldiğinde saat 09.30 sıralarında motor bölümünden alevler yükseldi. Aracı durdurarak inen Arat, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılmaz hale geldi.
Polisin incelemesinden sonra araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Haber Videosu: Antalya seyir halinde araç yandı