ANTALYA Sevgilisinden ayrıldığını söyleyip, başına tabanca dayadı
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ANTALYA Sevgilisinden ayrıldığını söyleyip, başına tabanca dayadı

Sevgilisinden ayrıldığını söyleyip, başına tabanca dayadıAntalya'nın Alanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen O.A. (23), sokakta başına tabanca dayadı.

03.09.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 12:27

Sevgilisinden ayrıldığını söyleyip, başına tabanca dayadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği iddia edilen O.A. (23), sokakta başına tabanca dayadı. Etrafa bağıran genci polis etkisiz hale getirip, ifadesi için merkeze götürdü. Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında O.A. adlı genç, bir apartmanın bahçesine gelerek başına kurusıkı tabanca dayadı. İddiaya göre sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren O.A., tabancayı başına dayadıktan sonra bağırmaya başladı. Genci fark eden çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gelen polisler etrafa anlaşılmaz şekilde bağıran genci sakinleştirmeye çalışırken, O.A. uzun süre polisleri kendisine yaklaştırmadı ve havaya birkaç kez ateş etti. Polisin uzun uğraşı sonucu sakinleşen ve ikna olan O.A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan ekipler elindeki tabancayı aldı. Görüntü alan gazetecilere de "Ne çekiyorsunuz" diyerek tepki gösteren öfkeli genç, polis tarafından önce sağlık kontrolü için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinde sevgilisinden ayrıldığı için böyle bir şeye kalkıştığını söyleyen O.A. daha sonra serbest bırakıldı.

ANTALYA Sevgilisinden ayrıldığını söyleyip, başına tabanca dayadı

Kaynak: DHA

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