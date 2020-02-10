: Antalya sevgililer için suda 170 bin lale

10.02.2020 09:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:32

Sevgililer için suda 170 bin lale

KESME çiçek sektörünün Türkiye'deki en büyük üretim merkezi Antalya'da bir firma, sadece saf su kullanarak, serada topraksız lale üretimi yapıyor. Hollanda'da uygulandığı gibi üretimde, kimyasal ilaç ve gübre gibi başka materyal kullanılmadığı belirtildi. 14 Şubat Sevgililer Günü için yurtiçinde toplam 170 bin adet suda lale sevkiyatı tamamlandı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesinde 'Flash Tarım' firması tarafından yaklaşık 6 yıldır suda lale üretiliyor. 500 metrekarelik serada, hiçbir kimyasal ilaç ve gübre kullanılmayan üretimde, Hollanda'da uygulanan üretim modeli kullanılıyor. Firma bu yıl tamamı yurtiçinde süpermarket reyonları ve çiçekçilere gönderilmek üzere, 14 Şubat Sevgililer Günü için 170 bin adet lale üretip sevkiyatını tamamladı. 6 renkte üretilen laleler, her renkten birer tane konularak hazırlanan buket halinde Sevgililer Günü'ne özel satışa sunuldu.

ÜRETİM 270 BİN ADETE YÜKSELDİ

Lale soğanlarının su kaplarında, soğuk hava deposunda 4 ile 8 hafta arasında, 7- 8 derecede bekletilip, soğuklama ihtiyacı karşılandıktan sonra seraya çıkarıldığını belirten ziraat mühendisi Anıl Yolcular, serada da su dolu kasalar içinde bekletilen lalelerin 21- 25 gün sonra hasadının yapıldığını kaydetti. 500 metrekarelik serada, yaklaşık 4 aylık süreçte bu yıl 270 bin lale üretim hedefleri olduğunu belirten Yolcular, üretimde saf su dışında, kimyasal ilaç ve gübre gibi başka materyal kullanılmadığını söyledi.

TÜRKİYE'DE SUDA LALE ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE TEK FİRMA

Suda lale üretimini yapan Türkiye'deki tek firma olduklarını belirten Anıl Yolcular, 500 metrekarelik serada yaptıkları suda üretimin, aynı büyüklükte toprakta yapılan üretimin beş katı olduğunu dile getirdi. Yolcular, "Örneğin biz bu alanda 100 bin adet üretirken, toprakta aynı büyüklükteki alanda 20-25 bin adet lale üretilebilir. Su buharıyla ısıtma yapılıyor. 500 metrekarelik alanda bir turda 100 bin adet üretim yapıyoruz. Üç parti üretim yapıyoruz. Küçük alanda hızlı ve fazla mahsul alınabiliyor" dedi.

SEVGİLİLER EN ÇOK KIRMIZI VE SARI İSTİYOR

Suda ürettikleri lalenin en çok talep gördüğü dönemin 14 Şubat Sevgililer Günü olduğunu vurgulayan Yolcular, 'Bu yılki toplam üretim planımız 270 bin civarında, Sevgililer Günü için 170 bin adet. Diğer 100 binlik üretim ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanacak. Tamamını yurtiçine gönderiyoruz. Sonrasında yurtdışına da ihracat hedefimiz var. 6 çeşit renkte üretim yapıyoruz,. Ana renkler kırmızı, beyaz, pembe, sarı, mor ve çift rengimiz var. Sevgililer Günü'nde ise en çok kırmızı ve sarı gidiyor. İstihdamda ise kadın ağırlıklı çalışıyoruz, günlük lale üretiminde 30-35 kadın çalışanımız var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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