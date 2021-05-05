"Antalya serpme böreği" coğrafi işaretle tescillendi
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"Antalya serpme böreği" coğrafi işaretle tescillendi

'Antalya serpme böreği' coğrafi işaretle tescillendi
Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Ekonomi

Antalya'da oklava kullanılmadan elle döndürülerek kağıt inceliğinde açılan yufkadan yapılan yöresel lezzet serpme böreğe, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Antalya'da oklava kullanılmadan elle döndürülerek kağıt inceliğinde açılan yufkadan yapılan yöresel lezzet serpme böreğe, Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, yaptığı açıklamada, kentin coğrafi ve kültürel değerlerini tescil ettirme çalışmalarını hızla sürdürdüklerini belirtti.

Daha önce piyaz, tavşan yüreği zeytin, karyağdı armut, avokado, gülüklü çorba, yenidünya, portakal ve kabak tatlısına Antalya imzası atıldığını anımsatan Çetin, şimdi ise kente özgü serpme böreğinin de coğrafi işaret tescil belgesine kavuştuğunu bildirdi.

Antalya'nın önemli bir gastronomi zenginliğine sahip olduğunu vurgulayan Çetin, "Antalya'nın zengin gastronomisi turistik tesislerimizde, restoranlarımızda daha geniş yer bulmalı. Antalya markası ön plana çıkmalı." ifadesini kullandı.

Antalya serpme böreğinin özellikleri

Antalya'ya özgü serpme böreği, yörenin kültürel mirası ürünlerden birisi. Bölgede "fıtır börek" olarak da tanımlanan börek, Antalya'da düğünlerde, mevlitlerde ve cenazelerde özel olarak sunulan bir lezzet.

Serpme böreği un, tuz ve sudan oluşan hamur yoğrularak beze haline getirildikten sonra elde savrularak açılıyor. Antalya serpme böreğini diğer böreklerden ayıran en önemli özellik, böreğin oklava kullanılmadan, havada döndürülerek, kağıt inceliğinde üretilmesidir. Börek isteğe göre kıymalı, peynirli olarak yapılıyor, peynirli olana arzu edilirse pudra şekeri serpiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun

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