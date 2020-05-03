ANTALYA Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
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ANTALYA Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü

ANTALYA Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü
03.05.2020 12:29 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:36

Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldüANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz üreticileri, üretimlerini sürdürdü.

Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz üreticileri, üretimlerini sürdürdü. İlçede üretilen iç piyasada tüketilen karpuzun kilosu 4 liradan alıcı buldu. Üreticiler hem verim hem de fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

31 şehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Antalya'nın Serik ilçesinde örtü altı karpuz üreticileri hummalı çalışmalarını sürdürdü. Karpuz üretiminin yoğun yapıldığı Alacami Mahallesi'ndeki üreticiler hem verimden hem de fiyatlardan memnun olduklarını söyledi. İlçede üretilen ve iç piyasada değerlendirilen karpuzun kilosu halde 4 liradan alıcı buldu. Sera çalışanları toplanan karpuzları 'Virüsün ilacı karpuz' ve 'Bu karpuzu yiyen virüsü yener' diye seslenerek, araca yükledi. Araçlara yüklenen karpuzlar daha sonra Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciyle buluşmak üzere toptancı haline gönderildi.

Üretici Taner Öz, bu yıl karpuz fiyatlarının yüzlerini güldürdüğünü belirterek, koronavirüse rağmen fiyatların en yüksek seviyede ve iyi şekilde devam ettiğini aktardı. Koronavirüsün tarıma zararının olmadığını düşündüğünü kaydeden Taner Öz, ocak ayında diktikleri karpuz fidelerinin mayıs ayı başında hasada başladıklarını anlattı.

Üretici Fikri Karcı, koronavirüse karşı mücadele için üretime devam ettiklerini anlatırken, çiftçiler ürettikçe ülkede gıda sorunu olmayacağını vurguladı. Hükümetten her türlü desteği aldıklarına dikkati çeken Fikri Karcı, koronavirüs nedeniyle karpuzda ithalat ve ihracat olmamasına rağmen iç piyasadaki talebin üreticinin yüzünü güldürdüğünü söyledi. Karcı, Bu sene verim gayet güzel, fiyatlar da Allah'a şükür çok iyi. Üreticimiz bu sene virüsten korkmuştu, maliyetler yüksek olduğu için ekim yapmaktan çekinmişti ama durum öyle olmadı. Bu sene herkesin yüzü güldü dedi.

ANTALYA Serikli karpuz üreticisinin yüzü güldü

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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