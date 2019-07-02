ANTALYA Serik'te taksiciler eylem yaptı

Serik'te taksiciler eylem yaptı

Antalya'nın Serik ilçesinde taksiciler eylem yaptı.

Boğazkent Taksi Kooperatifi bünyesinde bulunan taksiciler, otellerle iş yapan araç kiralama şirketlerine tepki için başlattıkları eylemi sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren Boğazkent Taksi Kooperatifi'ne bağlı 105 taksici, konvoy halinde tüm otellerin önünden geçerek, bir otelin önünde toplandı. Taksiciler, ellerinde 'Hırsız rent a car', 'Korsan taşımacılığa hayır', 'Ekmeğimizin peşindeyiz' yazılı dövizler taşıyıp, slogan attı.

Kooperatif Başkanı Hüseyin Ay, Otellerin içerisinde bulunan araç kiralama şirketleri, korsan taşımacılık ve taksicilik yapıyor. Biz taksiciler olarak zor durumdayız. Evimize ekmek götüremez hale geldik. Yetkililere bir kez daha sesleniyoruz, dayanacak halimiz de, gücümüz de kalmadı. Çözüm bulun. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'İstanbul'da Uber bitti' dedi. ya bu iş bitecek ya da biz buradan dağılmayacağız dedi.

Taksicilere destek veren Serik Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı Sedat Karagöz de otellerin yöneticileriyle görüştüklerini söyleyerek, Biz Belediye Başkanı Enver Aputkan ve kooperatif başkanlarımız ile otel yöneticileriyle görüştük. Otel yöneticileri 'Biz bu işten para kazanıyoruz, siz bize ne veriyorsunuz' dedi. Otel içerisindeki rent a car'ların, Ulaştırma Bakanlığı'ndan, Antalya UKOME'den alınmış hiçbir belgeleri yok diye konuştu.

Kaynak: DHA