Antalya Serik'te Sağanak Sonrası Tarım Alanları ve Kamp Sahalarını Su Bastı

Serik'te sağanak sonrası tarım alanları ve kamp sahalarını su bastı (2)

VİLLALARI SU BASTI

Serik'te dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Belek ve Kadriye mahallelerinde bulunan 4 ayrı sitedeki 50'ye yakın villada su baskınları meydana geldi. Villaların birinci katları tamamen sular altında kalırken, içerisinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri ve itfaiye birimleri bölgede su tahliye çalışmaları yaptı.

Kaynak: DHA