ANTALYA Serik'te orman yangını

08.08.2019 17:42

Serik'te orman yangını

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 1 hektar orman alanı yandı.

Serik'e bağlı Aşağıoba Mahallesi Kuyukaya mevkisinde saat 14.00 sıralarında boş arazide başlayan yangın, ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter ile 10 arazöz, Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye aracı ve 20 yangın söndürme ekibi sevk edildi.

Anında yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürülürken, 1 hektar orman yandı. Jandarma yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA