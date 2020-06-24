ANTALYA Serik'te kaza: 2 yaralı
Serik'te kaza: 2 yaralıANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
24.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:08
Serik'te kaza: 2 yaralı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Serik'e bağlı Belek turizm yolu üzerinde Hasan Gündüz'ün kullandığı 07 YIV 67 plakalı hafif ticari araç ile Deniz Murat'ın kullandığı 07 ACV 037 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü.
Kaynak: DHA