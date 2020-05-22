ANTALYA Serik'te karantinada ilk gün Serik'te karantinada ilk günAntalya'nın Serik ilçesinde Covid-19 vakaları sonucu Merkez Mahallesi'ndeki bir bölge ve 15 sokak, dün gece yarısı karantinaya alındı.

Serik'te karantinada ilk gün

Antalya'nın Serik ilçesinde Covid-19 vakaları sonucu Merkez Mahallesi'ndeki bir bölge ve 15 sokak, dün gece yarısı karantinaya alındı.

Vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyaran polis, isteklerinin de kendilerince karşılanacağını kaydetti.

Serik'te aynı aileden 2 kişi ve onlarla yakın temasta bulunduğu belirlenen 10 kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. 12 kişi hastanede tedaviye alınırken, kendileriyle yakın temasta bulunduğu tespit edilen kişilerin yaşadığı Merkez Mahallesi'ndeki 15 sokak, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dün gece yarısı karantinaya alındı. Polis ve zabıta ekipleri söz konusu sokakların giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Bugün sabah itibarıyla karantinanın ilk gününde polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Koruyucu kıyafetleri giyerek karantina bölgesine giren polis ekipleri, vatandaşları evden çıkmamaları konusunda uyardı, aksi halde cezai işlem uygulanacağını söyledi. Polis vatandaşları, Sizlerin bir ihtiyacı olduğunda bizler, zabıta ekipleri ve kaymakamlık vefa grubu çalışanları istekleri karşılayacak. Sizler evden çıkmayın. Önümüzde bayram var, bayram ziyaretleri yapmayın. Kimseye gitmeyin, kimseyi de evinize almayın. Evde kalın sağlıklı kalın diyerek uyardı.

Polis ayrıca getirilen ekmekleri vatandaşlara dağıttı. Serik Belediyesi temizlik işleri ekipleri de karantina bölgesi içinde dezenfekte çalışması yaptı.Serik Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Pozitif vaka sayısının 14'e çıktığı, test sonucu beklenen ve gözetim altında bulundurulan kişi sayısının da 21'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: DHA