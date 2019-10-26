Antalya serik'te jandarmadan huzur uygulaması
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 56 iş yerinde huzur uygulaması yaptı.
Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 56 iş yerinde huzur uygulaması yaptı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çandır, Abdurrahmanlar, Gebiz, Kayaburnu, Yukarı Kocayatak mahallelerindeki seralarla soğuk hava depolarında huzur uygulaması yaptı. Jandarmanın sorumluluk bölgesindeki 56 iş yerindeki denetimlerde çalışan personele kimlik yoklaması yapan ekipler, GBT uygulaması da gerçekleştirdi.
Jandarma ekipleri sorumluluk bölgesindeki iş yerlerinde her 15 günde bir huzur uygulaması yapılacağını belirtti.
VİDEO: Antalya serik'te jandarmadan huzur uygulaması