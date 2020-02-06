Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı
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Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

Serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADIAntalya'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları...

06.02.2020 18:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:20
Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı

'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı (2)

TAŞKIN ONLARIN İŞİNE YARADI

'nın Serik ilçesinde, aşırı yağış ve karların erimesiyle taşan Köprüçay Irmağı, bazı restoranlar ile tarım arazilerini su altında bırakırken, suyla birlikte sürüklenen ağaç parçaları vatandaşların işine yaradı. Bölgede çiftçilik yapan Mustafa ve Fatma Gündoğdu çifti, ağaç parçalarını toplamak için ırmak kenarına geldi. Suyun içinden tahta parçalarını toplayan Gündoğdu çifti, parçaları serayı ısıtmak amacıyla yakmak için kullanacaklarını söyledi. Çift, ırmak taştığında sürüklenen ağaç parçalarını toplayıp, bu şekilde kullandıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA

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: Antalya serik'te ırmak taştı, işletmeler ve tarım arazilerini su bastı
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