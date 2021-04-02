ANTALYA Serik'te hafriyat kamyonu devrildi
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ANTALYA Serik'te hafriyat kamyonu devrildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Serik'te hafriyat kamyonu devrildiANTALYA'nın Serik ilçesinde dereyi geçmeye çalışan bir hafriyat kamyonu devrildi.

Serik'te hafriyat kamyonu devrildi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dereyi geçmeye çalışan bir hafriyat kamyonu devrildi.

Serik ilçesi Yanköy Mahallesi Hasıraltı mevkiinde bugün öğle saatlerinde dere üzerinden karşıya geçmeye çalışan H.E.'nin kullandığı 07 SF 217 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon şoförü H.E., kazayı yara almadan atlattı. Devrilen kamyon, iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

ANTALYA Serik'te hafriyat kamyonu devrildi
ANTALYA Serik'te hafriyat kamyonu devrildi
ANTALYA Serik'te hafriyat kamyonu devrildi
ANTALYA Serik'te hafriyat kamyonu devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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