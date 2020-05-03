ANTALYA Serik'te domates üretimi sürüyor
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ANTALYA Serik'te domates üretimi sürüyor

ANTALYA Serik'te domates üretimi sürüyor
03.05.2020 14:19 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:23

Serik'te domates üretimi sürüyorANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı domates üreticileri çalışmalarını sürdürdü.

Serik'te domates üretimi sürüyor

ANTALYA'nın Serik ilçesinde örtü altı domates üreticileri çalışmalarını sürdürdü.

Serik'te seralarda domates üretimi yapanlar, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde hasadı sürdürdü. Toplanan domatesler toptancı halinde kilosu 2,5 ila 3 lira arasında alıcı buldu. Seralarda toplanan domatesler kasalara doldurularak, yüklenen araçlarla toptancı haline gönderildi.

Alacami Mahallesi'nde serada domates yetiştiren Fatih Öz, domatesleri ekim ayının sonlarında ektiklerini hasada ise mart ayında başladıklarını söyledi. Fatih Öz, Koronavirüsün başladığında çitçiler olarak biraz endişeliydik. Fakat sonradan yükselen fiyatlar dolayısıyla yüzümüz güldü. İnşallah fiyatlar böyle giderse hem kendi emeğimizi hem de masrafımızı karşılayacağız. Domates üretimi bölgede oldukça yaygın şekilde devam ediyor. Koronavirüse rağmen Serikli çiftçiler olarak üretime devam edeceğiz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız dedi.

ANTALYA Serik'te domates üretimi sürüyor

Kaynak: DHA

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