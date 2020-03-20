ANTALYA Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı
Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldıAntalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
20.03.2020 16:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:28
Serik'te büstlere de koronavirüs ilaçlaması yapıldı
Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüse karşı Serik'te ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Sağlık ekipleri tarafından Büyükşehir'e ait ilçedeki alanlarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılıyor. 14 kişilik ekip koronavirüse karşı Atatürk Caddesi, çevre yolunda ilaçlama çalışmaları yaptı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı ile Osmanlı kurucularının büstleri de dezenfekte edildi.
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Kaynak: DHA