ANTALYA Serik'te buğday hasadı başladı
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ANTALYA Serik'te buğday hasadı başladı

Serik'te buğday hasadı başladıANTALYA'nın Serik ilçesinde buğday hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesi ile başladı.

29.05.2020 11:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:11

Serik'te buğday hasadı başladı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde buğday hasadı biçerdöverlerin tarlaya girmesi ile başladı. Çiftçi verimden memnun.

Turizmin olduğu gibi tarımın da başkenti olan Antalya'da olgunlaşıp, başak veren ekinlerin biçerdöverlerle hasadına başlandı. Serik'te tarım işçisinin de görev aldığı hasatta hummalı çalışma yürütülüyor. Üretim sürecinde sarf edilen emeğin karşılık bulması için hasat kriterlerine azami ölçüde dikkat ediliyor. Buğday taneleri altın sarısı sap ve başaklarından teknolojik araçlar yardımıyla özenle ayrıştırılıyor. Üründen ayrıştırıldıktan sonra tarlada arta kalan bitkinin sapları ise tarım araçları ve makineler yardımıyla balyalanıp, işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendiriliyor.

İklim şartları nedeniyle bu yıl hasadın yaklaşık bir hafta kadar erken başladığını belirten Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Serik'te buğday hasadımız başladı. Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz buğday hasadı yapan çiftçilerimizin hasat sonrası verimlerini yerinde inceleyip, biçerdöverlerin evrak ve teknik donanımlarını, tane kaybı ve verim yönünden kontrollerini yapıyor. Bölgemizde genelde dekar başına 400 ila 600 kilo arasında verim alıyoruz. Bölgemizde 118 bin dekar alana buğday ekimi gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl hasat verimimiz 53 bin ton olarak gerçekleştirildi. Bu yıl da aynı verimi bekliyoruz dedi.

Buğday üreticileri Veysel Taşbayır ve Mehmet Taşbayır kardeşler ise 25 dönümlük alana buğday ektiklerini söyledi. Veysel Taşbayır, Dönümden 500-600 kilo verim bekliyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday taban fiyatını 1 lira 65 kuruş olarak açıkladı. Piyasadan memnunuz. Koronavirüs nedeniyle devletimizin aldığı tedbirlerden dolayı üretimimiz etkilenmedi. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerde sokağa çıkma kısıtlaması bulunmadığı için rahatlıkla tarlamıza gelip gitmekteyiz. Hasadımızı gerçekleştirdik. Yerine susam bitkisi ekeceğiz. Bütün üreticilerimize bereketli bir hasat dileriz dedi.

ANTALYA Serik'te buğday hasadı başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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