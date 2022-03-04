Antalya Serbest Bölgesi ticaret hacminde Şubat ayında yüzde 59'luk artış

ANTALYA (İHA) - Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacmi Şubat ayında yüzde 59 oranında artış göstererek 189 milyon dolara yükseldi.

Antalya Serbest Bölgesi'nin Şubat ayı ticaret hacmi 110.5 milyon dolar olurken, geçen yıl Şubat ayında 71 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminde yüzde 56 oranında artış yaşandı. 2021 Şubat sonu itibarı ile 119 milyon dolar olan ticaret hacmi ise bu sene yüzde 59 oranında artış göstererek 189 milyon dolara yükseldi. Yüzde 98 oranında doluluk oranına sahip Antalya Serbest Bölgesi'nin ticaret hacminin tamamına yakınını sanayi grubu imalatı oluşturuyor. En fazla ticareti yüzde 42 ile OECD ülkeleri ile yapıyor. OECD ülkeleri ile yılın ilk iki ayında 80 milyon dolarlık ticaret yapıldı. En çok ticaret hacmine sahip ülke Almanya'yı Hollanda, İtalya ve ABD takip etti.

Sağladığı lojistik avantaj sayesinde dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firmaların, rekabet edilebilir fiyat avantajlarıyla yurt dışına satış yapabildiği Antalya Serbest Bölge Limanı'nda Şubat sonu itibarı ile yapılan toplam ihracat 240 bin 675 ton olarak gerçekleşti.

Ayrıca Şubat sonu itibarı 10 adet yatın üretimi tamamlanıp sahiplerine teslim edilirken, bölgede üretilen toplam deniz aracı sayısı 522 oldu. 49 yat firması yenilenen rıhtım ve geri sahada bakım-onarım hizmeti verirken, ilave döviz girdisi ve katma değer sağladı. Bu sayede bölgede 29 tanesi yabancı sermayeli olmak üzere toplam 88 firmada 5 bin 627 kişiye istihdam sağlandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi