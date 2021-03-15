Antalya Serbest Bölge'de ticaret hacmi salgına rağmen arttı

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, bölgenin ticaret hacminin Mart 2020-2021 döneminde yüzde 5 arttığını belirtti.

Gürses, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık bir yıldır, dünya genelinde ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını bildirdi.

Bu dönemde Antalya Serbest Bölge'nin uluslararası ticarete ve üretime katkısını sürdürdüğünü anlatan Gürses, şunları kaydetti:

"Medikal ve elektronik sektöründeki firmalar istihdam ve ticarete olan katkılarında daha da önemli roller üstlenirken, yat firmalarının da insanların değişen tatil anlayışlarına uygun özel ve kişisel yat siparişleri alması bölgenin ticaret hacmine ivme kazandırdı. Antalya Serbest Bölge'nin en büyük özelliklerinden biri de tamamen ihracata yönelik üretim yapması ve ülkemize döviz girdisini her geçen gün artırması. 2020 yılını yüzde 8 ticaret hacmi artışıyla kapatan bölgemiz Mart 2020-2021 döneminde ticaret rakamlarında da yüzde 5'lik bir artış kaydederek 837 milyon dolarlık bir hacim yakaladı."

"Sanayici iş insanlarına sunulacak erken aşı imkanı çalışmalara hız verecektir"

Dünyada başlayan aşılama çalışmalarının ticarette de olumlu yansımalarının hissedilmeye başlandığını aktaran Gürses, özellikle AB ülkelerinde gündeme gelen aşı pasaportu hazırlıklarına yönelik sanayici iş insanlarına verilebilecek erken aşı imkanının bölgenin ve ülkenin tanıtım, pazarlama faaliyetlerine yeniden hız vereceğini belirtti.

Yeni yatırımlarla özellikle yat bakım onarım sektöründe yat sahipleri ve kaptanların uğrak noktası olmayı planladıklarını vurgulayan Gürses, "ASBAŞ Antalya Serbest Bölgesi bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin katma değerini artıracak işler yapmaya, döviz girdilerimizi ve ticaret hacmimizi artırmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun