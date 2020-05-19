ANTALYA Seraya uyuşturucu baskını
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ANTALYA Seraya uyuşturucu baskını

Seraya uyuşturucu baskınıANTALYA'nın Kaş ilçesinde serasında uyuşturucu madde yetiştirip sattığı belirlenen Nuri Sarıman, jandarma tarafından gözaltına alındı.

ANTALYA Seraya uyuşturucu baskını
19.05.2020 16:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:40

Seraya uyuşturucu baskını

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde serasında uyuşturucu madde yetiştirip sattığı belirlenen Nuri Sarıman, jandarma tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen Sarıman tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaş ilçesi Çavdır Mahallesi'nde ikamet eden Nuri Sarıman adlı kişinin serasında kenevir bitkisi yetiştirdiği ve esrar maddesi sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İl Jandarma Komutanlığı, Kaş JASAT Timi ve Kınık Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin adresi tesbit etmesinin ardından baskın düzenlendi. Yapılan aramada, 3.5 kilo kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL ile şüpheliye ait serada 23 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Nuri Sarıman, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÜKÜMÜ

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-Jandarma köpeğinin uyuşturucu ararken

HABER- KAMERA: ANTALYA-DHA

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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