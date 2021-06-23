ANTALYA SERADA ÇIKAN YANGIN, GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

ANTALYA'da kuru süs bitkilerinin depolandığı serada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, güçlükle söndürüldü.

ANTALYA'da kuru süs bitkilerinin depolandığı serada bilinmeyen nedenle çıkan yangın, güçlükle söndürüldü. Çalışanlardan bazıları işyerlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Yangın, saat 12.45 sıralarında Kepez İlçesi Altınova Düden Mahallesi, Antalya Caddesi üzerinde bulunan kuru süs bitkileri serasında meydana geldi. Kuru süs bitkilerinin bulunduğu iki serada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, söndürmek için büyük çaba harcadı. Hortumla su tutarak yangını söndürmeye çalışan işçiler, gözyaşı döktü. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü.

Yangında iki seranın naylonu ve içindeki süs bitkileri zarar gördü. Polis, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı