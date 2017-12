Antalya Şeker Kurumu'nun Kapatılmasına Tepki

Şeker Kurumu'nun kapatılmasına tepki



TÜRKİYE Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikası (Şeker- İş) Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu'nun KHK ile kapatılmasına ilişkin, Şeker Kurumu'na atanan yöneticilerimizin hepsi deneyimli ve birikimli insanlardı. Bu deneyimli insanların yerine bakanlıktaki memurlarla şeker sektörü piyasasının denetlenmesi söz konusu dedi.



Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, Şeker Kurumu'nun KHK ile kapatılarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na bağlanmasına tepki gösterdi. Şeker Kurumu'na geçen 17 ayda atama yapılmadığını, bu nedenle iç piyasada 19 bin ton nişasta bazlı şeker satılmasına rağmen herhangi bir cezai müeyyide uygulanmadığını belirten Başkan Gök, bu yıl pancar şekeri sektöründe geçen yıla oranla 450 bin ton daha az şeker satıldığı söyledi. Fabrikalarda bu yıl sonunda en az 650 bin ton daha şeker stoku olacağını anlatan Başkan Gök, Bir de geçen yıl 250 bin tonun üzerinde C şekeri ithal edildiği düşünülürse ve Şeker Kanunu'nun amacının yerli üretim olduğunu da düşünecek olursak 17 aylık bir sürede şeker sektörünün nereye gittiğini görmek mümkün dedi.



Şeker pancarı üretilip, C şekeri üretilmemesinin başlı başına bir sorun olduğunu aktaran Başkan Gök, denetleyici ve düzenleyici kurumun yetkilerinin bakanlığa bağlı olmasının şeker sektörünü lobilerin etkisine açık hale getireceğini vurguladı. Sendika olarak Şeker Kurumu varken dahi nişasta bazlı şekere karşı açtıkları davalardan 9'unu kazandıklarını ancak üretimin artmasını engelleyemediklerini kaydeden Başkan Gök, Bundan sonra açacağımız her dava sanki Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na açılmış bir dava gibi algılanacak, en azından siyasallaşmış bir konuma geleceğiz. Bu bile şeker sektöründeki olumsuzluklarla ilgili mücadelede siyasi bir yapıya bürünmüş olacak. Şeker- İş Sendikası olarak bunun bile yanlış olduğunu düşünüyoruz diye konuştu.



'7 KİŞİDEN OLUŞAN KURUL VARDI'



Şeker Kurumu'nun sektörü denetleyici ve düzenleyici bir kurum olduğunu söyleyen İsa Gök, şöyle dedi Şeker Kurumu'na atanan yöneticilerimizin hepsi deneyimli ve birikimli insanlardı. Mesela devletin şeker fabrikalarından bir tane var, pancar üreticilerinden bir tane var, özel şeker fabrikalarından bir tane var, nişasta bazlı şeker üretenlerden bir tane var, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve Hazineden de bir üyesi olan, 7 kişiden oluşan kurul vardı. Bu deneyimli insanların yerine bakanlıktaki memurlarla şeker sektörü piyasasının denetlenmesi söz konusu. Şu ana kadar Tarım Bakanlığı'nın şeker sektörüyle ilgili bir deneyimi yok.



'PANCAR BİTKİSİNE TEŞVİK GEREKİYOR'



Türkiye şeker pancarı üretiminin ve denetiminin muallakta olduğunun ancak şeker pancarına mutlaka desteklerin arttırılması gerektiğinin altını çizen İsa Gök, Dünyadaki gerçeklere bakarak, pancar bitkisine mutlaka teşvik yapılması gerekiyor. Türkiye'deki teşvikin 14 katını Avrupa Birliği yapıyor, 14 katını ABD yapıyor. Çiftçiyi destekliyorlar. Türkiye'de pancar bitkisi zaten destekten yoksunken, bir de şeker sektörü piyasasının denetimsiz kalması veya bu işin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda, bakanın sözüyle çözülecek olması ve tartışılamaması sektörün nereye gideceğini veya nereye gitmeyeceğini çok açık belirtileridir diye düşünüyorum dedi.



'ŞEKER SEKTÖRÜNDE BİR GERİLEME VAR'



Türkiye'de pancar şekeri üretiminin artmadığını ve stabil hale geldiğini anlatan Şeker- İş Genel Başkanı İsa Gök, sözlerini şöyle sürdürdü 2000'li yıllarda Türkiye'de yıllık 2 milyon 500 bin ton şeker üretiliyordu, nüfusumuz 66 milyondu. Yıl 2017, nüfusumuz 84 milyon, pancar şekeri üretimi 2 milyon 500 bin tona ulaşmıyor. Bu bile pancar şekeri sektörünün ne kadar gerilediğini gösteriyor. Her ne kadar 2.5 milyon tonlara yakınsa bile nüfusumuzun 20 milyona yakın artmasına rağmen pancar şekeri sektöründe artış olmaması ve ekicilere bakıldığı zaman da 2000'li yıllarda aşağı yukarı 7- 8 yüz bin olan ekicinin bugün 250 binlere, 180 binlere düştüğünü görürsünüz. Bu manada şeker sektöründe bir gerileme var. Dünyada şeker sektörü her yıl yüzde 2 büyüyor, Türkiye'de durağan; dünyada nişasta bazlı şeker sektörü yüzde 1- 2 büyüyor, bizde yüzde 4'lerde büyüyor; dünyada yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların ne kadar büyüdüğünü bilmiyorum ama her yıl Türkiye'de yüzde 41 büyüyor. 2000'li yıllarda 20 bin ton şeker eşdeğerinde yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithal edilirken, bugün yüksek yoğunluklu tatlandırıcı ithalatı 485 bin tonları geçti. Bu da şunu gösteriyor; her ithalat pancar şekeri sektörünün gerilemesine sebep oluyor, bunu da Türk Şeker Fabrikalarının kapasitesinin yüzde 56'larda, 60'larda olmasından da görüyoruz.