Antalya şehitliğinde duygusal anlar
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Antalya şehitliğinde duygusal anlar

18.03.2021 12:10 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:26
Antalya şehitliğinde duygusal anlar

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Antalya Uncalı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıldönümü nedeniyle Antalya Uncalı Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü tüm yurtta kutlanırken, Antalya'da Uncalı Şehitliğinde bir anma etkinliği düzenlendi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Mustafa Başoğlu ve çok sayıda şehit yakınının katıldığı törende duygusal anlar yaşandı.

Törende 3 el saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenkler sunuldu. Vali Ersin Yazıcı şehitlik anı defterini imzalayarak şu ifadelere yer verdi: "Yazdığınız eşsiz kahramanlık destanı ile birlik ve beraberliğimize kast eden her türlü tehdide karşı vereceğimiz mücadeleden sarsılmaz inancımıza ve tükenmez gücümüze ilham kaynağı oldunuz. Sizlerden aldığımız emaneti güç ve kararlılıkla korumaya, bayrağımızın sonsuza kadar dalgalanması için kanımızın son damlasına kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Emanetiniz olan bu bayrağa ve vatana ilelebet sahip çıkmak için söz veriyoruz" sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Vali Ersin Yazıcı katılımcılar ile şehit mezarlarını tek tek ziyaret ederek kırmızı karanfil bıraktı. Yakınları başında bekleyen şehit aileleri ile yakından ilgilendi. Şehit yakınlarının çocuklarına ise oyuncak hediye edildi. Törende küçük çocukların şehit kabirlerine kırmızı karanfiller bırakması ise duygusal anlar yaşattı.

Şehit Babası Asim Tiril, "Rabbim vatanınıza milletimize zeval vermesin. Şehitlerimizin başımızın tacıdır. Oğlumu 1996 yılında şehit verdim. Mümkün olduğu kadar ziyaret ediyorum" diyerek duygularını paylaştı.

Şehit yakını Gürel Atik, "Bu vatan kolay kazanılmadı. Herkesin bu topraklarda gözü var. Bizler olduğu sürece kimse vatanımızı bizden alamaz. O gün bugündür acımız tazedir. Biz de şehit olmaya hazırız. Vatanımız sağ olsun. " sözlerine yer verdi.

Şehit annesi Selma Yıldırım ise, "Yavrumu ben şehit verdim. Rabbim herkese sabır versin. Şehitlik mertebesi olmasa şehitlik dayanılacak gibi değil" dedi.

Tören şehit yakınlarının kabirleri ziyareti ve duaların edilmesiyle son buldu. - ANTALYA

Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar
Antalya şehitliğinde duygusal anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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