: Antalya şehitler için dağa çıkıp türk bayrağı diktiler

03.03.2020 11:31 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:34

Şehitler için 1000 rakımlı dağa çıkıp Türk bayrağı diktiler

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 8 arkadaş, İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen askerlerin haberini gördükten sonra 1000 rakımlı Çamdağ'a yürüyerek çıkıp, şehitlerin anısını yaşatmak için Türk bayrağını dikti.

Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde yaşayan Azat Aldırma (16), Emir Berat Sönmez (18), Mert Demirel (19), Talha Kaan Özel (18), Kadir Pelit (17), Tolgahan Yurttaş (18), Mert Şakir Pelit (18) ve Bayram Top (30) geçen hafta Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik düzenlediği hain hava saldırısında şehitler olduğunu öğrendiklerinde büyük üzüntü yaşadı. Şehitler için bir şey yapmak isteyen 8 arkadaş, daha önce kendilerinden büyük ağabeylerinin 2005 yılında Çamdağ'ın 1000 rakımlı zirvesine diktikleri ve kötü hava şartları nedeniyle devrilen Türk bayrağını yeniden yerine asmak istedi. 8 arkadaş yaklaşık 1,5 saatlik zorlu yolculuklarının ardından zirveye ulaşırken, yanlarında getirdikleri bayrağı direği onararak tekrar gökyüzüne çekti. Gençler bu görüntüleri anbean kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Büyük beğeni alan görüntüler sonrası Göynüklüler, 8 gence 'Kemer'in Ulubatlıları' adını koydu.

'HER ŞEY VATAN İÇİN'

8 genç yaptıklarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamada bulundu. Azat Aldırma, "1 Mart Pazar günü ben ve 7 arkadaşım 2005 yılında Göynük'ün zirvesine dikilen bayrağı yıpranmış ve yıkılmış bir halde gördük. İdlib'de güvenlik güçlerimize yapılan hain saldırı sonucunda şehit olan askerlerimizi anmak için bayrağı yenilemek istedik. Bu amaçla dağa çıkmaya başladık. 1,5 saatte zirveye ulaştık. Zirveye ulaşırken bazı zorluklar çektik. Zirveye ulaştığımızda bayrağımızı yeniledik. Direğimizi diktik ve 2 saatlik süreçte aşağıya indik. Bayrağı diktiğimizde çok gururlandık o kadar şehidimiz oluyor onlar için bir şey yaptık ve kendimizi iyi hissettik. Şehitlerimiz için bir yandan üzüldük bir yandan da bunu yaptığımız için gururlandık. Her şey vatan için" dedi.

'BU BAYRAK HİÇ İNMEYECEK'

Dayısı İdlib'deki operasyonlarda bulunan Emir Berat Sönmez, "Dayım Uzman Onbaşı Üzeyir Ünlü'nün de görev yaptığı İdlib'de şehit düşen askerlerimiz için bu bayrağımızı göndere çektik. Tekrardan dalgalandırdık. Biz var olduğumuz sürece bu bayrak hiç inmeyecek" diye konuştu.

'TÜM ASKERLERİMİZ ANISINA DALGALANDIRDIK'

Zirveye çıkanlardan Mert Demirel, "İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucunda şehit olan tüm askerlerimizin anısına Göynük'teki 1000 rakımlı Çamdağ'a çıkarak bayrağımızı tekrar göklerde dalgalandırdık. Allah'ım tüm geride kalan güvenlik güçlerine güç ve kuvvet versin" dedi.

'ONUR VE GURUR DUYUYORUM'

Emir Berat Sönmez'in annesi İlknur Sönmez, "Oğlum ve arkadaşlarının yapmış olduğu bu bayrak dikme olayından onur ve gurur duyuyorum. Böyle gençlerimiz var olduğu sürece bayrak inmez vatan bölünmez" diye konuştu.

Röportaj sırasında gençlerin yanına gelen İsmet Pekesen (72) de hepsini tek tek tebrik ederek, "Vatan size emanet. Bu gençler olduğu müddetçe vatanımız bayraksız kalmayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

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