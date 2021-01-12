Antalya Şehir Tiyatroları'na 5 ödül
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Antalya Şehir Tiyatroları'na 5 ödül

12.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 12.01.2021 19:02
Antalya Şehir Tiyatroları'na 5 ödül

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde 3 farklı kategoride 5 ödül kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri'nde 3 farklı kategoride 5 ödül kazandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

Şehir tiyatrosu, jüri başkanlığını Dr. Öğretim Üyesi Erbil Göktaş'ın, jüri koordinatörlüğünü Yetkin Yüksel'in yaptığı organizasyonda 'Takıntılar' isimli oyun "En İyi Yapım-Komedi" dalında ödüle layık görüldü.

Tiyatro oyuncuları Beyza Ergezer Şahin, Cansu Sabetrasekh ve Simge Defne ise "En İyi Kadın Oyuncu-Dram" dalında ödül kazandı.

"En İyi Oyun Müziği" kategorisinde ise "Kadife Çiçekleri" oyunundaki eseriyle Tolga Çebi ödül aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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