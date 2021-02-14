Antalya Şehir Tiyatroları "Kunduracı Doktor"la perdelerini açmayı planlıyor

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), kısıtlamaların ardından Sırp oyun yazarı, senarist, tiyatro ve sinema yönetmeni Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı "Kunduracı Doktor" oyunu ile perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Antalya Şehir Tiyatroları (AŞT), kısıtlamaların ardından Sırp oyun yazarı, senarist, tiyatro ve sinema yönetmeni Duşan Kovaçeviç'in kaleme aldığı "Kunduracı Doktor" oyunu ile perdelerini açmaya hazırlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AŞT, "Kunduracı Doktor"u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamaların hemen ardından sahnelemek için provalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, oyunun yönetmeni Baran Şükrü Babacan, yeni oyunun dışarıdan destek alınmadan, AŞT ailesi tarafından sahneye konulacak ilk oyun olduğunu kaydetti.

Çalışmalara daha önce başladıklarını, tekrar bir kısıtlama durumu olunca ara verdiklerini aktaran Babacan, "Şimdi yine mart başında oyunumuzu sahneleyecek şekilde salgın koşullarına uyarak provalarımıza devam ediyoruz. Umarım çok kısa süre sonra bu yasaklar kalkınca Antalya seyircisine çok güzel bir oyun izleteceğiz." ifadesini kullandı.

Oyunun konusu

Duşan Kovaçeviç'in 2001'de tamamladığı oyun, geçmişte başarılı bir doktor olan ama hayatı hayal kırıklıklarıyla dolu Nikola Kos ve ailesinin Belgrad'ın yer altı dünyasında yer alan kişilerle hayatlarının kesişmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.

AŞT oyuncularınca sahneye konulacak oyunda mesleğine bağlı, Viyana'da eğitim görmüş idealist ünlü cerrah Nikola Kos, değişen değer yargılarıyla birlikte var olan şiddet ve yozlaşma içinde izleyiciyi içsel bir yolculuğa çıkarak, her şeye rağmen insan olarak kalabilme çabasının zorlu yolculuğunu yansıtacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden