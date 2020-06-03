Antalya şehidini uğurluyor
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Antalya şehidini uğurluyor

Antalya şehidini uğurluyor -Kardeşi, şehit ağabeyinin askeri üniformasını ve kepini giydi Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan, naaşı baba evinde alınan helalliğin ardından şehitliğe götürüldü.

03.06.2020 03:30 | Son Güncelleme: 03.06.2020 03:36

Antalya şehidini uğurluyor

-Kardeşi, şehit ağabeyinin askeri üniformasını ve kepini giydi

ANTALYA - Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan, naaşı baba evinde alınan helalliğin ardından şehitliğe götürüldü. Anne Ayşe Özcan," Celalim kalkta selam ver, düğün yapacaktım sana"dedi.

Siirt'in Pervari ilçesinde dün saat 21.30 sıralarında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın naaşı askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı ailesinin yaşadığı Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesindeki evine getirildi. Burada yapılan dua ve alınan helalliğin ardından şehidin naaşı toprağa verilmek üzere Uncalı Mezarlığındaki şehitliğe götürüldü. Baba Tuncer Özcan ve dede Celal Özcantaziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşi lise öğrencisi Berke Özcan ise ağabeyinin askeri üniformasını giydi.

Baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Ayça Özcan'da hayat arkadaşının tabutuna dokunup ağladı. Anne Ayşe Özcan, "Yavrum kuzum, kalkta sağa bir sola selam ver. Düğün yapacaktım kuzum sana. Celalım kalk. Ben seni böyle mi gönderdim kuzum."diye feryat etti. Şehidin akrabaları cenaze aracının ardından uzun süre gözyaşı döktü.

Antalya şehidini uğurluyor

Kaynak: İHA

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