Antalya sazlık alanda yangın
Haberler » Güncel » Antalya sazlık alanda yangın - Haber

Antalya sazlık alanda yangın

Antalya'da sazlık alanda yangınANTALYA'nın Aksu ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı.

21.01.2020 12:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 12:50
Antalya sazlık alanda yangın

'da sazlık alanda yangın

ANTALYA'nın ilçesine bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri güçlükle müdahale ediyor.

Aksu'ya bağlı Yamansaz mevkiindeki sazlık alanda, dün gece saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen yangın başladı. Ara ara sönüp rüzgarın şiddetiyle tekrar alevlenen yangın, bugün öğle saatlerinde büyüdü. Alevlerin seralara yaklaştığını gören vatandaşlar itfaiyeye verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı yangına müdahaleye başladı. Sazlık alana giden herhangi bir yol olmaması nedeniyle itfaiye ekipleri müdahalede güçlük çekiyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Antalya sazlık alanda yangın
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler