ANTALYA Sarp arazide düşüp bacağını kırdı, 3 saatte kurtarıldı Sarp arazide düşüp bacağını kırdı, 3 saatte kurtarıldıANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, pancar toplamak için sarp araziye giden Ramazan Dinçer (38), kayalıktan düşüp bacağını kırınca mahsur kaldı.

Sarp arazide düşüp bacağını kırdı, 3 saatte kurtarıldı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, pancar toplamak için sarp araziye giden Ramazan Dinçer (38), kayalıktan düşüp bacağını kırınca mahsur kaldı. 112'yi arayıp yardım isteyen Dinçer, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Konyaaltı Hisarçandır Mahallesi Kızıltepe mevkisine saat 13.00 sıralarında pancar toplamaya giden Ramazan Dinçer, kayalıktan düşünce sağ bacağı kırıldı. Bulunduğu yerde mahsur kalan Dinçer, cep telefonuyla aradığı 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve jandarma ekipleri, kurtarma çalışması başlattı. Dinçer'e ulaşan ekipler, halat ve sedyeyle aldıkları yaralıyı, güvenli bölgeye kadar taşıdı. 3 saatlik çalışma ile kurtarılan Dinçer, ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: DHA