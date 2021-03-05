ANTALYA Saldırı görüntüleri sonrası tutuklandılar

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Saldırı görüntüleri sonrası tutuklandılarANTALYA'da Manavgat ilçe merkezinde bir otomobile pompalı tüfekle ateş eden 3 kişi, şikayetçi olmayınca adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Saldırı görüntüleri sonrası tutuklandılar

ANTALYA'da Manavgat ilçe merkezinde bir otomobile pompalı tüfekle ateş eden 3 kişi, şikayetçi olmayınca adli işlem yapılarak serbest bırakıldı. Saldırı görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından haklarında arama kararı çıkarılan şüpheliler, yakalanıp adliyeye sevk edildi. Görüntülerde 'Sık, sık, hadi sıksana, sıksana' diyen R.M. ile tüfekle defalarca ateş eden V.A. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Manavgat'ın Yukarı Hisar Mahallesi'nde 25 Şubat günü saat 21.00 sıralarında bir otomobil ve hafif ticari araçta bulunan biri kadın 5 kişi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine, 2 kişinin bulunduğu otomobil, V.A., F.U. ve R.M.'nin bulunduğu hafif ticari araca çarparak kaçtı. Hafif ticari aracın bagajındaki pompalı tüfeği alan V.A., otomobilin arkasından defalarca ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otomobile isabet ederken, şüpheliler araçlarına binerek uzaklaştı.

KENT MERKEZİNDE KOVALAMACA

İhbar üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Polis ekipleri, ilçe merkezinde 15 dakikalık kovalamacanın ardından hafif ticari aracı Çakalderesi Mevkii'nde durdurdu. Araçta bulunan V.A., F.U. ve R.M. gözaltına alındı. Yapılan aramada, olayda kullanılan ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Polis ekipleri, olay yerinden uzaklaşan otomobilde bulunan 2 kişiyi de polis merkezine getirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaya karışan taraflar ifadelerinde, aralarında herhangi bir husumet olmadığını, ağız dalaşı yaptıklarını, bir anlık öfke sonucu olayın meydana geldiğini söyleyerek şikayetçi olmadı. V.A., F.U. ve R.M., haklarında 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKINCA TUTUKLANDILAR

Olayla ilgili vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında arama kararı çıkarıldı. Yeniden gözaltına alınan 3 kişi, dün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından sorgulanan şüpheliler, ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Görüntülerde 'Sık, sık, hadi sıksana, sıksana' diyen R.M. ile tüfekle defalarca ateş eden V.A., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli F.U. adli kontrolle serbest bırakıldı.

TÜFEKLE DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Olay anına ilişkin görüntülerde, park halindeki hafif ticari araca, otomobilin gelip çarpması, bu sırada bir kadının kaçmak isterken yere düşmesi, hafif ticari aracın bagajını açan V.A.'nın tüfeği alarak otomobile etmeye çalışması, tüfeğin önce tutukluk yapması görülüyor. Bu sırada yanındaki arkadaşının da 'sık, sık' diye bağırdığı V.A., görüntüden çıkmasının ardından defalarca tüfekle ateş ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı