Antalya saldırganın başına çekiçle vurduğu yaşlı kadından iyi haber

21.09.2019 12:00

Saldırganın başına çekiçle vurduğu yaşlı kadından iyi haber

Antalya'nın Kumluca ilçesinde erkek şüphelinin, adres sorma bahanesiyle evinin arka tarafındaki kümese sokarak başına çekiçle vurup kolundaki altın bileziği ve parmağındaki yüzüğü gasp ettiği Zeynep Çıldır'ın (91) tedavisi sürüyor. Dr. İlhan Berberoğlu, Çıldır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini, solunum cihazına bağlı kalmadan nefes aldığını söyledi.

Kumluca'ya bağlı Eski Cami Mahallesi'nde tek başına yaşayan Zeynep Çıldır, 17 Eylül Salı günü saat 18.00 sıralarında evin önünde otururken yanına yaklaşan erkek şüpheli, adres sorma bahanesiyle kadını arka tarafa götürdü. Zeynep Çıldır'ı buradaki kümesin içine sokan şüpheli, bulduğu bir çekicin demir kısmıyla kadının başına vurdu. Zeynep Çıldır yere yığılırken, saldırgan, kadının kolundaki altın bileziği alıp kaçtı.

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bir süre sonra durumu fark eden mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Başından yaralandığı, kolunda da bilezik çıkarılırken zorlama dolayısıyla sıyrıklar olduğu belirlenen Zeynep Çıldır, ambulansla hastaneye götürüldü. Kumluca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Zeynep Çıldır'ın kafatasının 3 ayrı noktada, kaburgalarında 6 ve sağ omzunda kırık olan Çıldır, Antalya'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

'BEYNİNDE DARBEYE BAĞLI KANAMASI VAR'

Zeynep Çıldır'ın sağlık durumu hakkında açıklama yapan Opera Yaşam Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. İlhan Beberoğlu, Hastamızı çarşamba günü akşam saatlerinde Kumluca Devlet Hastanesi'nden almıştık. Kafa travması ve göğüs boşluğunda kanama nedeniyle bilinci kapalıydı. 3 gündür takip ediyoruz. Göğüs boşluğundaki kanama için göğüs tüpü dediğimiz bir işlem uygulandı. Oradaki kanı boşaltıyoruz. Bilinç durumu geldiğine göre daha iyi. Beyninde darbeye bağlı kanaması var. Ama cerrahi olarak şu an için herhangi bir ameliyat düşünülmüyor. Geldiğine göre daha iyi, bilinç olarak daha iyi. Artık sorularımıza cevap veriyor. Kendisi nefes alıp veriyor, solunum makinesine bağlanma ihtiyacı hiç olmadı, ara ara makine desteği versek de. Antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Genel olarak tedavisi devam ediyor ve daha iyiye gidiyor şu an için dedi.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan saldırganın yaşlı kadını evin önünden arka tarafa götürdüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, evinin önünde oturan yaşlı kadını gören şüphelinin önce yanına oturup bir süre sohbet ettiği, sonra evin arka tarafına doğru yürüdüğü, yürümekte güçlük çektiği anlaşılan kadını bir süre daha bekleyip yürümeye başladığı görülüyor. Bir diğer görüntüde ise şüphelinin hızla olay yerinden ayrıldığı yer aldı.

ARANIYOR

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için çalışamlarını sürdürüyor. Emniyet ekipleri, çeşitli yerlerde güvenlik kameralarına yakalanan saldırganın yerini tespit etmeye çalıştıklarını açıkladı.

Kaynak: DHA