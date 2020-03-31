ANTALYA Sahte temizlik ürünü baskını 2 gözaltı Sahte temizlik ürünü baskını: 2 gözaltıANTALYA'da, piyasaya sahte temizlik ürünü süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Sahte temizlik ürünü baskını: 2 gözaltı

ANTALYA'da, piyasaya sahte temizlik ürünü süren 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi üzerinde bulunan metruk bir gecekondu ile önünde bulunan kamyonette arama yaptı. Aramada çeşitli markalarda toplam 1514 kilo sahte toz deterjan, çeşitli markalarda toplam 160 litre sahte şampuan, üzerinde üretim yeri ve seri numarası bulunmayan 1300 adet maske, 83 adet farklı markaların boş deterjan paketi, ambalaj poşetlerinin ağzını yapıştırmak için kullanılan 2 adet makine ve tartı, üzerinde çeşitli çay markalarının bulunduğu rulo halinde beyaz renkte fosforlu 805 adet bandrol ve 14 adet sticker ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.H. ve H.R.D. gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında, 'Kişilerin Hayat ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma veya Satma' ve 'Sınai Mülkiyet Kanunu'na Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA