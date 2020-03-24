Antalya Sahte para ile alışveriş yapan şüpheliler yakalandı Sahte para ile alışveriş yapan şüpheliler yakalandıGaziantep'ten 4 gün önce Antalya'ya gelen 1'i kadın 4 kişi, sahte 100 dolarla alışveriş yaptıkları akaryakıt istasyonundaki kasiyerin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

Sahte para ile alışveriş yapan şüpheliler yakalandı

Gaziantep'ten 4 gün önce Antalya'ya gelen 1'i kadın 4 kişi, sahte 100 dolarla alışveriş yaptıkları akaryakıt istasyonundaki kasiyerin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı.

Gaziantep'ten lüks otomobille geçen Cumartesi günü Antalya'ya gelen 1'i kadın 4 kişi, Muratpaşa ilçesindeki bir pansiyonda yerleşti. Pazar günü kentte taksiyle gezmeye çıkan 4 arkadaş, bir akaryakıt istasyonunda alışveriş yaptı. Bisküvi ve içecek satın alan zanlıların 100 dolar ile ödeme yapması üzerine kasiyer şüphelendi. Kasiyerin dikkatiyle 100 doların sahte olduğu anlaşıldı. İhbar üzerine araştırma yapan polis taksiyle kenti gezen zanlıların alışveriş yaptıkları bölgeden uzak yere park ettikleri lüks arabalarının plakasını tespit etti. Araç plakasından zanlıların kaldığı pansiyonu belirleyen polis A.F.Ç (27) isimli kadın ile A.K (35), M.A.S (31) ile A.Ş'yi (27) yakaladı. Polisin operasyonu sırasında zanlıların pansiyon odasında uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. İnceleme yapan polis zanlıların 2 marketten daha sahte 100 dolar ile alışveriş yaptığını tespit etti.

Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise 5 adet sahte 100 dolar bulundu. Otomobilde yapılan aramalarda da 4 bin 100 lira ele geçirildi. Zanlılar polis merkezinde yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. A.F.Ç isimli kadının A.Ş ile birlikte yaşadığı ve 4 aylık hamile olduğu öğrenildi. Zanlıların kazandıkları parayla Antalya'da hamam işletmeciliği yapmayı planladıkları iddia edildi.

Kaynak: DHA