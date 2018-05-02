Antalya-Sahte Dolarla Alışveriş Yapan 3 İranlı Yakalandı-Hd

Sahte dolarla alışveriş yapan 3 İranlı yakalandı

Antalya'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 İran vatandaşı, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin üzerinde, sahte olduğu düşünülen 300 dolar ele geçirildi.

Polisi alarma geçiren olay, dün Muratpaşa İlçesi'nde 3 işyerinde meydana geldi. 3 İranlı, işyerlerinde 500 dolarlık alışveriş yaptıktan sonra para üstünü alıp ayrıldı. Paranın sahte olduğunu anlayan işyeri sahipleri polise şikayette bulundu. İhbarın ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin eşkal bilgisinden İran vatandaşı S.T., F.E. ve A.S.C. olduğunu belirledi. Lara Bölgesi'nde bir otelde kaldığı belirlenen şüpheliler, gözaltına alındı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.