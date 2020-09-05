Antalya sahillerinde yoğunluk
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Antalya sahillerinde yoğunluk

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

05.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 05.09.2020 13:42

Antalya'da, sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, serinlemek için denize girmeyi tercih etti.

Hava sıcaklığının 36, deniz suyu sıcaklığının 32 derece ölçüldüğü kentte, sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara plajlarından denize girerek serinlemeye çalışan tatilcilerden bazıları, şezlonglarda güneşlendi, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

Çocukların, kumsalda oynadıkları görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tatilcilerin çoğunun, sahillerde maske takmadıkları görüldü.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkilileri, bu günden itibaren kıyı şeridinde sıcaklıkların 3 ila 4 derece düşeceğini bildirdi.

Antalya sahillerinde yoğunluk

Kaynak: AA

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