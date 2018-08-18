Antalya Sahillerinde Yoğunluk

Turizmin başkenti Antalya sahillerinde, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla yoğunluk oluştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezi'nin verilerine göre sıcaklığın 30 dereceye, nem oranının ise yüzde 65'e ulaştığı Antalya'da, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler denize girdi.

Yoğunluğun yaşandığı Lara Plajı'nda da turistler su sporları yaparak serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler ise park ve bahçelerde vakit geçirdi.