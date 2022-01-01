Antalya sahillerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı - Haberler
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Antalya sahillerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

AA / Oktay Özden - Haberler | Kültür Sanat

Hava sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Antalya'da yeni yılın ilk gününde sahillerde insan yoğunluğu oluştu.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 19 derece kaydedildiği Antalya'da yeni yılın ilk gününde sahillerde insan yoğunluğu oluştu.

Kentte etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak, yerini güneşli havaya bıraktı. Deniz ve hava suyu sıcaklıklarının 19 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar ve yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ni tercih etti.

Lara, Sarısu ve Konyaaltı sahillerinde yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve tatilciler, bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı, çocuklarıyla kumsalda oynadı.

Deniz kenarına kamp sandalyelerini kuranlar ise termoslarla getirdikleri kahve ve çaylarını içti, yemek yedi.

Antalya sahillerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Antalya sahillerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

Antalya sahillerinde yeni yılın ilk gününde yoğunluk yaşandı

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri

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