Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu
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Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu

Antalya'da hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu.

Antalya sahillerinde pazar günü yoğunluğu
14.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:25

Antalya'da hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Denizin ve güneşin tadını çıkaran bazı vatandaşların sahilde sosyal mesafe kuralını çiğnediği gözlendi.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 25, nem oranının ise yüzde 72 ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, hafta sonunu dışarıda değerlendirmek isteyen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Vatandaşlar, denizin ve güneşin tadını çıkarırken sokağa çıkma kısıtlamaları kalkan 18 yaş altı çocuklar ile gençler de falezlere yakın bölgedeki kayalık alanlardan atlayışlar gerçekleştirdi. Suyun çok güzel olduğunu belirten Volkan Yıldırım, "Yüksekten atlamak hoşumuza gidiyor. Sudan çıkmıyoruz. Çok eğlenceli" dedi.

İç turizmin hareketlenmesiyle birlikte tatilcilerin de yoğunluk oluşturduğu sahilde, kimi vatandaşların sosyal mesafe kuralını çiğnedikleri gözlendi.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte gün içerisinde ve yarın gün boyu sağanak yağış bekleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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