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ANTALYA SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirirken, tatilciler Antalya sahillerinde güneşli havanın keyfini çıkardı.

ANTALYA (DHA) - Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirirken, tatilciler Antalya sahillerinde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kasım ayının sonlarına rağmen, Antalya'daki yerli ve yabancı turistler, sahillerin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Konyaaltı ilçesinde bazı vatandaşlar ağaçlık alanlarda piknik yaparken, bazıları da sahili gezerek güneşlendi. Çocuklar da anne ve babalarının yanında kumda oynadı.

ANTALYA SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ

ANTALYA SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ

ANTALYA SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

İllere göre 6-12 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

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