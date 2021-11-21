ANTALYA SAHİLLERİNDE GÜNEŞ KEYFİ

ANTALYA (DHA) - Yurdun birçok bölgesinde soğuk hava etkisini hissettirirken, tatilciler Antalya sahillerinde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Kasım ayının sonlarına rağmen, Antalya'daki yerli ve yabancı turistler, sahillerin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Konyaaltı ilçesinde bazı vatandaşlar ağaçlık alanlarda piknik yaparken, bazıları da sahili gezerek güneşlendi. Çocuklar da anne ve babalarının yanında kumda oynadı.