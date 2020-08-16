Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai
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Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, olası boğulma vakalarına müdahale için 40 derece sıcağa aldırış etmeden görev yapan cankurtaranlar, yüzenlere ve güneşlenenlere sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yaparak koronavirüse karşı da mücadele ediyor.

Antalya sahillerinde 'cankurtaran' mesai
16.08.2020 09:45 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:49

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, olası boğulma vakalarına müdahale için 40 derece sıcağa aldırış etmeden görev yapan cankurtaranlar, yüzenlere ve güneşlenenlere sosyal mesafe kuralına uymaları çağrısı yaparak koronavirüse karşı da mücadele ediyor. 

Denizlerde boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarıcıları olarak canlarını tehlikeye atan cankurtaranlar, koronavirüse yönelik sıkı tedbirlerin uygulandığı yaz döneminde, pandemiyle sahilde mücadelede de önemli görev üstleniyor. Konyaaltı Sahili'nde sabah 9.00'dan 19.00'a kadar görev yapan cankurtaranlar, pandemi sürecinde denize giren ve plajda güneşlenenlerin sosyal mesafelerini gözetliyor. Antalya'nın 40 dereceyi aşan sıcak havasına aldırmadan kuleden gün boyunca sahili ve denizde yüzenleri gözetleyen cankurtaranlar, olası tehlike durumunda megafonla kişileri uyarıyor. Kuleden megafonla uyarı anonsları yapan cankurtaranlar, olası boğulma tehlikesine karşı da yüzenlere müdahale ediyor. Koronavirüs nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapamayan cankurtaranlar, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlıyor.

EĞİTİM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADIKonyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede görevli 9'u kadın 43 cankurtaran, denize girenlerin güvenliği için sahillerin görünmez kahramanları oldu. Eğitim tatbikatı yapan cankurtaranlar senaryo gereği boğulma tehlikesi geçiren bir turisti kurtarıp, bellerine bağladıkları cankurtaran kemeri ile sahile çıkardı. Senaryoda nefes almayan turiste kalp masajı yaparak hayata döndüren cankurtaran, tıbbi cihaz kullanarak nefes almasına yardımcı oldu.CANKURTARAN MELEKYüzerken ayağına kramp girmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren tatilciyi kurtarmasının ardından, sahildekilerin 'cankurtaran melek' sözüyle tebrik ettiği Aslınur Demirtaş, hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşamanın kendisine gurur verdiği için mesleğini çok sevdiğini anlattı. Antalya'da 3 yıldır cankurtaran olarak görev yapan Demirtaş, "İnsanların hayatını kurtarmanın mutluluğunu seviyorum. İnsanlar güvenle yüzüyorsa, bunun nedeni biziz. Kulede oturduğum süreçte 'Aaa.. Kadın bizi kurtarabilir mi?' diye düşünenler üzse de tam tersi 'Kadınlar da cankurtaranlık yapıyor, ne güzel' diye söyleyenler de oluyor. Böyle düşünenler bizi mutlu ediyor. Mesai sürecinde sıcak havadan zorlansak da kurtardığımız bir kişi tüm yorgunluğumuzu alıyor. Birinin hayatına dokunmak onun yaşamına katkı vermek çok güzel duygu" diye konuştu.KONYAALTI'NDA ANİ DERİNLEŞME UYARISIKonyaaltı'nda denize girenlere uyarıda bulunan Aslınur Demirtaş, "Yüzenlere en çok uyarıyı kulvar dışına çıkmamaları için yapıyorum. Orada tekneler, botlar yer alıyor. Kulede gözetleme yaparken uyarı için çaldığım düdükten zaman zaman rahatsız olanlar oluyor. Ben, kulvarın dışını araç yolu içini de yüzenler için belirlenen alan olarak değerlendiriyorum. En çok sahile çöp atanları uyarıyorum. Sahilimizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Konyaaltı Sahili'nde birkaç adım attıktan sonra derinleşme başlıyor. Yüzme bilmeyenlerin ya da az bilenlerin bu nedenle daha dikkatli olması gerekiyor. Sahile ilk defa gelenlere ani derinleşmeye dikkat etmelerini söylüyorum" ifadelerini kullandı.79 KİŞİNİN CANKURTARANI OLDULARKonyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranların amiri Himmet Güler,

"Konyaaltı Sahili'nin 8 kilometrelik etabında sabah 9'dan 19'a kadar 34 kulede 43 kişilik cankurtaran ekibiyle misafirlerimize hizmet veriyoruz. Bu sezon 79 vakaya müdahale ettik. Bunların 15'i yorgun yüzücü, 64'ü de boğulma tehlikesi geçiren kişilerin kurtarılmasıydı. Denize girenlere kulvarın içerisinde yüzmeleri ve cankurtaranlarımızın uyarılarını dikkate almaları çağrısı yapıyorum. Koronavirüse yönelik sosyal mesafeye dikkat edilmesi gibi konularda misafirlerimizi de sık sık uyarıyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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