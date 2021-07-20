Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
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Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin birinci gününde sahillerde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ve yabancı tatilciler, denizin ile güneşin tadını çıkartırken, plajda görevli polisler de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının 31 derece, nem oranını ise yüzde 53 ölçüldüğü turizmin başkenti Antalya, salgın zamanındaki en hareketli günlerini yaşıyor. Turizm sezonunun açılması ve kısıtlamaların kaldırılmasına, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin eklenmesiyle birlikte kent eski günlerine geri döndü. Günler öncesinden rezervasyonlarını yaptıran tatilciler, bayramın ilk gününü dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde geçiriyor. Antalya'nın meşhur sıcakları tatilcileri bunaltırken, serinlemek isteyenler kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Sahilde her geçen dakika yoğunluk artarken, plajda görevli atlı polisler de korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Görevliler vatandaşlara sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.

"Bayram çok güzel geçiyor"

Tatil için Bursa'dan gelen Müge Hece, "Bu sabah şehre indim. Antalya mükemmel bir yer. Burayı çok seviyorum. Daha önce kısa bir dönem burada yaşamıştım, tekrar dönmeyi düşünüyorum" dedi.

Antalya'da yaşayan Gül Altun da, tatil için yanına gelen arkadaşını gezdirdiğini belirterek, "Bayram çok güzel geçiyor. Antalya hem yaşanabilecek yer bakımından hem de tatil için çok güzel bir yer" ifadelerini kullandı.

4 gün boyunca hava güneşli

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, önümüzdeki 4 gün boyunca kentte havanın güneşli olduğu ve hava sıcaklığının 32 ila 35 derece arasında değişkenlik göstereceği ön görülürken, nem oranının ise yüzde 85'e kadar çıkması bekleniyor. - ANTALYA

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu
Antalya sahillerinde bayram yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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